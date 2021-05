Tigresa del Oriente se alista para recibir la vacuna contra la COVID-19

Judith Bustos, conocida como Tigresa del Oriente, anunció que ya tiene la fecha de su vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, la artista de 75 años asegura que teme no recibir la primera dosis.

En una entrevista para El Popular, contó que irá a la cita en compañía de uno de sus familiares para asegurarse de que le coloquen la vacuna.

Se mostró indignada al comentar sobre un video que circuló en las redes sociales, en el que el personal médico aparece colocando vacunas vacías.

“Es inconcebible tal actitud de los médicos. Su actitud no tiene nombre, sin exagerar, eso es un crimen, cómo te van a poner aire, son unos criminales esos médicos. Nosotros estamos luchando contra un virus que ha matado a miles de peruanos. Hay mucha negligencia en este tema de vacunación, todos los afectados deben denunciar”, declaró.

“A mí me toca vacunarme este 17 de mayo y voy a ir con un familiar para que realmente me pongan la vacuna, pues no quiero que me inyecten aire. Es mi primera dosis y el local es la Videna”, agregó la Tigresa del Oriente.

Además, le pidió al ministro de Salud, Óscar Ugarte, que investigue las denuncias de las víctimas de esas malas práticas y que agilice el proceso de inmunización. “No podemos seguir esperando tanto, pues todos los días mueren muchos peruanos. Todo está muy lento”, finalizó la artista.

Tigresa del Oriente denuncia a clínica por prueba falsa de COVID-19

La Tigresa del Oriente denunció que le hicieron una prueba errónea de COVID-19 en una clínica. Contó que vivió momentos de preocupación que casi empeoran su estado de salud. “Me puse a llorar de manera desconsolada porque temía lo peor. Sin embargo, fue una falsa alarma”, expresó.

