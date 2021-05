Tigresa del Oriente denuncia que le hicieron prueba errónea de COVID-19

Judith Bustos, más conocida como Tigresa del Oriente, denunció que le hicieron una prueba errónea de COVID-19 en un clínica. Contó que dio positivo al coronavirus en el resultado, sin embargo, este era falso.

La artista peruana vivió momentos de preocupación que por poco empeoran su estado de salud. “Fui a una clínica, me saco una prueba positiva, casi me daba un paro cardiaco porque me asusté”, declaró la figura de televisión para El Popular.

Al ver que no presentaba síntomas, acudió a un centro del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) con el apoyo de su familia para hacerse una nueva prueba de descarte.

Luego de someterse al hisopado, los médicos afirmaron que la Tigresa del Oriente se encontraba sana, por lo que la prueba que se realizó en el local privado era errónea.

La artista denunció que ella y su familia sufrieron las consecuencias de esa mala práctica. “Me quise morir, me dio un bajón terrible, me puse a llorar de manera desconsolada porque temía lo peor. Sin embargo, fue una falsa alarma... Fui a EsSalud, allí me dijo el médico que estaba libre del virus. Tengo una ganas de denunciar a esa clínica por el daño psicológico que sufrí y sufrió toda mi familia ”, aseveró Judith Bustos.

La Tigresa del Oriente contrajo el coronavirus a fines del 2020. En ese entonces, presentó síntomas fuertes, pero pudo vencer a la enfermedad.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.