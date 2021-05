Thamara Gómez admite que hace shows privados: “El Gobierno no nos apoya”

La cantante de cumbia Thamara Gómez admitió que ofrece shows privados pese a que está prohibidos, debido a la grave situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.

La integrante de Puro Sentimiento asegura que antes de aceptar presentarse en una fiesta COVID-19 pide que se respeten las medidas de bioseguridad. Además, acusó a las autoridades de no apoyar económicamente a los artistas.

“Sí, pero antes de aceptar una reunión privada siempre hay que respetar los protocolos de seguridad. Somos el rubro más afectado, el Gobierno no nos apoyó en nada. No es una justificación, sé que estamos pasando por una situación súper difícil... Yo termino mi evento y me voy”, declaró la joven intérprete para Trome.

Luego, se refirió a la crisis que atraviesan sus colegas músicos y cantantes. “Demasiado difícil. Nos chocó a todos y no tuvimos ningún apoyo. Muchos han puesto negocios de comida, venden mascarillas”, agregó.

En varias ocasiones, la exvocalista de Corazón Serrano ha sido involucrada en shows privados que se organizan de forma clandestina.

En febrero pasado, el programa Amor y fuego difundió unas imágenes que muestran a la joven cantando en el escenario de un evento en Puerto Maldonado, que terminó con la intervención de la Policía Nacional del Perú. Allí, también estuvo presente el cantante Luigui Carbajal.

