Rosángela Espinoza niega romance con Omar Macchi: “Es un conocido”

Rosángela Espinoza, quien regresó a Esto es guerra el último lunes, se pronunció sobre los fuertes rumores que apuntaban a que estaba saliendo con Omar Macchi, ’El rey de los casinos’. En conversación con América Espectáculos, la modelo aclaró cuál es su vínculo con el empresario.

La popular ’Chica selfie’ indicó que empezaron a relacionarla con Macchi por un comentario que hizo su amigo Antonio Tafur cuando le preguntaron sobre su vida sentimental. “Él dijo que mi corazón está latiendo como tragamonedas por la rapidez, entonces la reportera le dijo ‘Ah, Omar Macchi’ y al toque lo relacionó”, contó. “Y bueno pues, Omar... el galán”, añadió, entre risas.

Luego, Rosángela Espinoza aseguró que no tiene una relación con el ’Rey de los casinos’, tal como se ha especulado en los últimos días y que el empresario es solamente “un conocido”.

Sin embargo, confesó que está conociendo a un coreano, aunque aclaró que tampoco está en una relación con él. “Me encanta, soy una k-poper, es como que te quedas impresionada, son como muñequitos, fieles”, detalló.

Por otro lado, la competidora de EEG contó que, al igual que ella, demás integrantes de su familia están planeando viajar a Estados Unidos para poder recibir la vacuna contra el coronavirus.

Rosángela Espinoza pide disculpas tras regresar a Esto es guerra

Tras regresar a Esto es guerra, Rosángela Espinoza pidió disculpas al ’Tribunal’ por haberlo desafiado, ocasionando ser suspendida temporalmente del programa.

“Los extrañé un montón. Ese día que me suspendieron no me dieron la oportunidad de pedir disculpar al ‘Tribunal’, no me pusieron el micrófono, por eso me puse mal, pido disculpas”

