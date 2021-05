Ricardo Morán sobre sus hijos: “Familia, aunque el Reniec no quiera”

Hace un par de semanas, Ricardo Morán celebró el cumpleaños de sus dos hijos con una íntima reunión familiar en su hogar y publicó las imágenes de la misma en Instagram. De esta manera, el exjurado de Yo soy demostró que está más que feliz de poder compartir sus días con sus mellizos; sin embargo, lamentó que, hasta el momento, no haya podido inscribirlos en el Reniec.

Por ello, compartió en sus redes sociales un contundente mensaje en el que dejó claro que él y sus pequeños sí conforman una familia, aunque el organismo del Estado aún no la haya reconocido como tal.

“Hermanos, familia, aunque el Reniec no quiera y aunque ningún candidato nos tenga en agenda. El amor siempre triunfa”, escribió en su Instagram.

Como se recuerda, en diciembre de 2020, Ricardo Moran afirmó que la Reniec no le dejó inscribir a sus hijos porque, según la entidad, no tenían madre. Los pequeños nacieron producto de una fecundación in vitro en una gestante subrogada durante 2019, en Estados Unidos.

Poco después, esta se defendió asegurando que el pedido de Morán no pudo concretarse debido a que este fue observado por el Código Civil vigente. “No se ha denegado la inscripción de sus menores hijos, sino que se le notificó que su solicitud de inscripción, al ser observada, debe ser subsanada de acuerdo al marco vigente”, señaló el comunicado.

Ricardo Morán aún espera que el Reniec le permita inscribir a sus hijos. Foto: Ricardo Morán/ Instagram

Ricardo Morán saluda a papás el Día de la Madre

El domingo 9 de mayo, Ricardo Morán celebró el Día de la Madre con un saludo para los papás que cumplen la labor de mamá. “Feliz día de la madre y a los padres que hacen de madre también y los abuelos y los tíos que hacen de madre también. Feliz día para todos los que se encargan de criar niños”, expresó en Instagram.

En esta fecha especial, el productor también compartió en sus redes sociales los emotivos momentos que vivió con sus dos menores hijos en su hogar.

