Rebeca Escribens pide a hermanas ‘Tepha’ y Melissa Loza que se reconcilien

Tras el tenso reencuentro que vivieron ‘Tepha’ Loza y Melissa Loza en Esto es guerra, la conductora Rebeca Escribens hizo un fuerte comentario sobre las hermanas que continúan distanciadas.

La presentadora de América espectáculos mostró su desacuerdo en que las modelos mantengan rencillas en tiempos difíciles como estos. Además, les pidió a que ambas aprovechen su permanencia en el reality para que puedan reconciliarse.

“De todo corazón, pido que esta sea una gran oportunidad para que se acerquen como hermanas, para que puedan reconciliarse, mirarse y hablarse... Por estos días hay que saber escoger nuestras batallas, hay cosas más importantes, creo yo”, fue el mensaje de Rebeca Escribens.

Luego de la grabación de Esto es guerra, la modelo Melissa Loza aseguró que dejará sus temas personales con su hermana fuera del lugar de trabajo.

“Como dije, estamos distanciadas, pero esto es un trabajo y ahora ella es muy compañera de trabajo. Estamos viviendo épocas difíciles y todos necesitamos trabajar”, declaró para América espectáculos.

Negó haber vetado a Spheffany Loza de Esto es guerra. “Yo no soy quien quitarle el trabajo a nadie. Quedó aclarado que no es así... No pienso tocar temas personales aquí”, finalizó Melissa.

En la última edición del reality de competencia, ‘Tepha’ Loza fue presentada como el nuevo jale de la temporada. Ella se mostró feliz tras su regreso al programa después de varios meses.

