Melissa Loza y su hermana Tepha viven tenso reencuentro en Esto es guerra

La modelo Tepha Loza fue presentada como el nuevo jale de Esto es guerra 2021. Sin embargo, luego de su ingreso al set de televisión, vivió un tenso reencuentro con su hermana mayor Melissa Loza, con quien aún mantiene una mala relación.

Hace unos meses, ella había asegurado que no volvería al reality debido a que su hermana ya era parte del grupo de las competidoras. Todo indica que cambió de decisión.

“Estoy feliz de estar aquí. La verdad no pensé estar nuevamente, pero me dieron la oportunidad la acepté. Yo no pensaba regresar la verdad, pero todo puede pasar”, expresó Tepha Loza al ingresar. Luego, mencionó que le gustaría integrar el equipo de los combatientes.

En un momento, el Tribunal le consultó a ambas hermanas si tenían algún tipo de problema por competir la una contra la otra en una de las ediciones de la final. “Si le toca competir en la semi final y final de ‘Eso es Guerra’ con su la señorita Melissa, ¿usted aceptaría?”, preguntó la autoridad.

“Claro que sí, deme un par de días y yo me voy a preparar mucho para demostrar bien lo que sé hacer en la cancha”, respondió Spheffany Loza.

Fue en ese preciso instante cuando Melissa Loza lanzó un duro comentario respecto a su hermana. “No tengo ningún inconveniente. Yo no tengo problema de competir con la persona que me pongan al frente. Pero lo que si pido es que me pongan competidoras fuertes”, fueron las palabras de la modelo.

