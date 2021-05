El retorno de Tepha Loza a Esto es guerra dejó impactados a más de uno en el set, sobre todo, a la hermana mayor de la modelo, Melissa Loza, con quien mantiene algunas diferencias.

La influencer agradeció el recibimiento que le dieron en el programa de América televisión y aseguró que todo lo manejará de manera profesional.

“Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí, no pensé en estar nuevamente, me dieron la oportunidad y acepté. Todo es profesional, yo he venido a competir, a un lado el tema personal”, indicó Tepha Loza.

Ante esto, el ‘tribunal’ consultó a Melissa Loza sobre los rumores de un supuesto veto de parte de ella para prohibir el ingreso de su hermana a Esto es guerra. La modelo negó tajantemente haber hecho ese pedido a la producción y aseguró que ella no es nadie para quitarle el trabajo a otra persona, más aún en tiempos de crisis que vive el país.

“Yo no voy a hablar de temas personales, pero no soy quién para quitarle el trabajo a nadie, ni cerrarle las puertas a alguien. Estamos viviendo épocas difíciles”, aseguró.

En otro momento, el ‘tribunal’ le preguntó a Tepha Loza si tendría problemas en enfrentar a su hermana mayor en la semifinal o final de Esto es guerra, a lo que la joven indicó que está dispuesta a competir con cualquier integrante.

“Claro que sí, ¿por qué no? Me dan un par de días para ponerme al 100% y demostrar lo que puedo dar en la cancha”, señaló.

Por su parte, Melissa Loza también dijo que no hay conflicto con eso, pero pidió a la producción que la reten con competidores de su nivel físico.

