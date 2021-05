Mauri Stern a ‘Princesita Mily’ de Yo soy: “Me siento muy orgulloso de ti”

Noemi Ávila, quien imita a la Princesita Mily de Pintura Roja se llevó los aplausos del jurado de Yo soy luego de su espectacular presentación en la que interpretó el tema “Te quiero hablar de amor”.

Su increíble performance conmovió a Mauri Stern, quien reveló sentirse orgulloso de la imitadora por el gran crecimiento que ha tenido en la competencia. Asimismo, le agradeció por deleitarlos en cada show con su desbordante talento y aseguró que le inspira “felicidad”.

“A mí nada más me das felicidad. Me das una felicidad tan grande que me siento emocionado y agradecido contigo. ¡Qué cosa más bella es ella! Ya lo hemos dicho mil veces. Es que ¿de dónde le sale la voz? Parece que no está cantando en vivo, ¿no? Pero lo está haciendo. Gracias, nena, gracias, ‘Princesita’. Me siento muy orgulloso de ti y de poder contemplarte crecer, ser tan consistente. Nos sacas tanta felicidad, bella ”, expresó el exintegrante de Magneto.

Por su parte, Ángel López también felicitó la interpretación de la participante y admiró la disciplina y persistencia que ha demostrado a lo largo de la competencia.

“ ‘Princesita’, quiero decirte algo, quiero que sepas que eres una de las representantes, en esta competencia, más persistentes, más determinadas. (...) Te escucho afinada, te veo idéntica a la artista original y eso es lo que yo me tengo que llevar, de que hay cosas tan precisas y tan perfectas que no tengo más que decir que ¡excelente!”, sostuvo el intérprete de “A puro dolor”.

