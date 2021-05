Marisol llora al hablar de la difícil situación de sus músicos por la pandemia

El mundo artístico es uno de los rubros que más se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, ya que no se pueden ofrecer presentaciones porque el Gobierno ha restringido todas las actividades que generen grandes aglomeraciones de personas.

Esta situación ha mellado en la economía de muchos artistas quienes se vieron obligados a reinventarse para poder llevar el sustento a casa. En la pasada edición de Más vale tarde, Marisol estuvo como invitada y habló sobre los difíciles momentos por los que están atravesando los músicos de su orquesta.

“¿Qué hacemos nosotros ahora? Estamos en transmisiones virtuales cuando se puede. Nuestros músicos, por ejemplo, ellos trabajan en los carritos parranderos, salen a cantar, otros están en otros trabajos ”, contó la popular ‘Faraona’ con la voz entrecortada.

“Yo tengo mucha fe de que todo volverá a ser como antes”, agregó.

Asimismo, Mathías Brivio resaltó la emoción con la que Marisol habla sobre sus músicos. La cantante no pudo contener las lágrimas al decir que se le “parte el alma” al ver a sus trabajadores en esta crisis que no les permite trabajar.

“ Cuando veo a estos carritos parranderos y escucho a mis músicos, se me parte el alma . Estas cosas que están pasando es por la misma irresponsabilidad nuestra y es para aprender. La verdad que en este tiempo (de pandemia) he aprendido más de lo que he aprendido en toda mi trayectoria en la música”, expresó la cumbiambera.

