Llega la edición número 69 del Miss Universo 2021, el certamen de belleza más conocido a nivel mundial. Las 74 participantes están dando mucho de qué hablar en diferentes medios locales.

Después de la cancelada edición de 2020, debido a la pandemia la COVID-19, este 2021, la ceremonia internacional traerá de vuelta a las concursantes que son consideradas las más bellas de sus respectivos países.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre las competidoras y la ceremonia que se llevará a cabo pronto.

¿Quiénes son las favoritas al Miss Universo 2021?

Según medios internacionales, las favoritas para ganar el certamen de belleza, esta vez, son, en su mayoría, del continente sudamericano. Esto es una sorpresa, ya que desde 2014, cuando la colombiana Paulina Vega se hizo Miss Universo, no se ha vuelto a ver a ninguna otra ganadora de habla hispana.

De acuerdo con Osmel Sousa, exmodelo y actor, quien, además, es considerado el ‘Zar de la belleza’, serían cinco las posibles finalistas del certamen:

Daniela Nicolás - Chile

Ivonne Cerdas - Costa Rica

Carmen Jaramillo - Panamá

Andrea Meza - México

Estefanía Soto Torres - Puerto Rico.

Cabe resaltar que, Sousa también ve como candidatas muy fuertes a Alina Sanko (Rusia) y a Rabiya Mateo (Filipinas). Sin embargo, mantiene su posición de que la ganadora de Miss Universo 2021 sería una latina.

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2021?

Este año, el Miss Universo 2021 verá desfilar a todas las concursantes en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida (Hollywood, Florida, Estados Unidos), una de las construcciones más llamativas del país por su enorme forma de guitarra eléctrica.

¿Quién es la representante de Perú en el Miss Universo 2021?

Este año la representante peruana del Miss Universo 2021 es Janick Meceta, la actual ganadora del Miss Perú, ya que se llevó la corona en 2020. La joven de 26 años trabaja actualmente como asistente de sonido en el estudio Manhattan Center, ubicado en la ciudad de New York.

Gracias a ello, ha podido verse envuelta en la producción musical de la película West side story (2021) y discos de Tony Bennet, Lady Gaga y Akon.

Janick Maceta Miss Perú. Foto: composición/Facebook.

Algunos la recuerdan por su participación en el programa Esto es guerra, en 2018, sin embargo, también ha estado en otras producciones televisivas y musicales.

También es cofundadora de la empresa Record Label Top of New York y cuenta con la ONG Little Heroes Perú, encargada de brindar apoyo a niños que han sido o son víctimas de violencia sexual.

¿Qué canales transmitirán el Miss Universo 2021?

Canales como TNT, Telemundo y Fox serán los encargados de transmitir la ceremonia del Miss Universo 2021 en vivo por televisión. Aquí te detallamos en cuáles podrá verse según el país.

Perú: TNT

Argentina: TNT

Uruguay: TNT

Paraguay: TNT

Colombia: TNT

Bolivia: TNT

Chile: TNT

Venezuela: TNT

España: Telemundo

Estamos Unidos: FOX

¿A qué hora se podrá ver el Miss Universo en mi país?

Debido al horario internacional, el Miss Universo 2021 empezará a distintas horas según el país. Debajo te mostramos los detalles para qué sepas a qué hora podrás verlo.

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 17 mayo)

Estamos Unidos (NY, Miami): 7.00 p. m.

¿Cuántos países participan del Miss Universo 2021?

Este año, el Miss Universo 2021 tendrá a 74 representantes que buscarán ser las sucesoras de la Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi, originaria de Sudáfrica. Aquí te dejamos la lista completa.