Estrella Torres anuncia su salida de Puro Sentimiento: “Gracias por todo”

Estrella Torres sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no forma parte del grupo de cumbia Puro Sentimiento. A través de un comunicado en redes sociales, la cantante dio a conocer los motivos que la llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Quiero hacer de conocimiento público que, a partir de la fecha, dejo de pertenecer a la agrupación Puro Sentimiento, dejando en claro que me voy en buenos términos y que siempre guardaré un eterno agradecimiento a la empresa MJC eventos por todos los años de trabajo y amistad”, se lee al inicio de la misiva.

“Mi motivo principal es porque tengo nuevos proyectos que muy pronto daré a conocer. Espero seguir recibiendo el apoyo de todos ustedes (sus seguidores) en esta nueva etapa de mi vida”, añadió en la carta compartida en Facebook e Instagram.

Estrella Torres también aprovechó la ocasión para desearle el mejor de los éxitos a las y los integrantes de Puro Sentimiento en sus futuros proyectos musicales. “Les deseo todo lo mejor a mis compañeros y amigos de la agrupación. Me llevo unos lindos recuerdos. Que Dios los bendiga”, finalizó su carta.

Estrella Torres

Junto a la publicación de la carta, la intérprete dejó el mensaje “Gracias por todo, Puro Sentimiento, y que sigan los éxitos”.

Estrella Torres cuenta cómo nació romance con Tommy Portugal

Durante una entrevista con Mujeres al mando, la cantante Estrella Torres narró cómo inició su historia de amor con Tommy Portugal, con quien lleva más de siete años de relación.

“Él me escribió preguntando por Thamara (risas). Yo igual me emocioné porque era conocido, estaba en Los Caribeños de Guadalupe, en ese entonces, y yo recién en Corazón Serrano...Fuimos recontra patas y luego me invitó un ceviche, ahí fue la primera vez que nos vimos”, relató.

