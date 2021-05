Christian Domínguez a Ignacio Baladán: “Si hay amor, tienes que oficializar”

En los últimos días, Ignacio Baladán a captado la atención de muchos por su sonada separación de Paula Manzanal, quién reveló que habían terminado tu romance y aseguró que el modelo la había decepcionado.

La también influencer cuestionó que su relación con el uruguayo nunca haya sido oficializada por él a pesar de compartir fotos juntos en redes sociales. Este hecho ha originado diversos comentarios en la farándula, y muchos se han animado a dar consejos sobre el tema.

Entre ellos, Christian Domínguez, quien ha protagonizado más de un escándalo sentimental por sus polémicas separaciones, se animó a darle un consejo al modelo uruguayo.

El cantante aseguró que si alguien en una relación no quiere oficializar un romance es mejor terminar. “Cuando uno empieza a sentir ese sentimiento tienes que oficializar; si hay amor, tienes que hacerlo; si no, sal de ahí” , sentenció en América hoy.

“Dos meses y medio me parece un tiempo pertinente para saber si alguien te gusta o no. No puedes esconderte para siempre”, expresó el cumbiambero sobre la actitud del popular ‘Chocolatero’.

Paula Manzanal decepcionada de Ignacio Baladán

Tras su inesperado alejamiento, Paula Manzanal contó algunos detalles de lo que fue su romance con Ignacio Baladán y aseguró que sus actitudes la decepcionaron.

“Yo creo que en algún momento los dos estábamos enganchados. Si no, no hubiésemos durado el tiempo que hemos durado. Le faltaron los pantalones para decir: ‘Esa es la mujer que yo quiero y voy a estar con ella’. (...) Me hizo sentir muy mal como mujer, pero al fin y al cabo eso me hizo pensar en que tenía que desatontarme” , mencionó en una entrevista con Magaly Medina.

