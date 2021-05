Angie Arizaga descontenta con ingreso de Jota Benz a los combatientes

En el último programa de Esto es guerra, del martes 11 de mayo, el equipo de los guerreros y los combatientes eligieron a nuevos integrantes. La elección que más sorprendió fue que Mario Hart dijera que Jota Benz formaría parte de los combatientes, noticia que no le gustó a Angie Arizaga.

La decisión causó asombro por parte de los guerreros, pero aún más de su novia y su hermano Gino Assereto. “La verdad no sé en que está pensando Mario Hart para haber tomado esa decisión, yo apoyo lo que dijo Rosangela, aparte de pensar en la competencia, tienes que pensar en la camiseta”, dijo la popular ‘Negrita’.

Del mismo modo, el nuevo integrante de los combatientes dijo durante el programa: “Lo he dicho en muchas ocasiones, lo he dicho hace 5 minutos, yo me siento totalmente guerrero y la mesa con mi foto no tiene nada que ver”.

En el programa América espectáculos, le preguntaron a Jota si lo veía como una venganza, a lo que respondió: “Yo también lo sentí como una venganza, más que de todos los combatientes, por parte de Mario Hart.

A pesar del desgarro del competidor, ambos equipos resaltaron su buen rendimiento en las competencias, ya que siempre busca ganar. Finalmente, Angie dijo que Jota tiene un desgarro muscular en la pierna y que debe descansar por 21 días. De lo contrario, pasará seis meses sin hacer actividad física.