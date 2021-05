Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu viajan a Miami tras reconciliarse

Hace pocos días, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron lo que era un secreto a voces, pues anunciaron a los cuatro vientos que habían decidido darse una nueva oportunidad como pareja.

Tras anunciar su reconciliación, viajaron juntos a Miami para reunirse con el hermano de la empresaria. A través de sus redes sociales, Andrea contó que ese viaje lo tenía planeado desde el año pasado, pero que no se pudo realizar por la pandemia del coronavirus.

“Vengo planeando este viaje hace meses, de hecho hace años” , mencionó en sus historias de Instagram.

Además, la también influencer detalló que esta es la primera vez que sale del país por lo cual se encuentra muy emocionada.

“Estoy segura que esta historia no se la esperaban de ninguna manera, me fui de viaje, no le dije nada a nadie. Ahí está mi cuñadita hermosa, acabamos de llegar ¿adivinen a dónde? ¡Sorpresa!”, comentó.

En el video se puede observar cuando San Martin sorprende a su hermano, a quien llevaba bastante tiempo sin ver.

“ Hoy día por fin puedo estar aquí con él, no se lo esperaba, estoy demasiado contenta , no se imaginan mi nivel de felicidad al lado de mi pequeño”, añadió la ojiverde, quien no pudo ocultar la emoción de reencontrarse con su familia.

Finalmente, Andrea San Martín aseguró que se había desconectado un poco de sus redes sociales por el viaje sorpresa que tenía preparado para su hermano.

