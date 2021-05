Anahí de Cárdenas se hará exámenes en la vista: “Vieron una cosa rarita”

Anahí de Cárdenas constantemente mantiene informados a sus seguidores acerca de su estado de salud y comenta sobre los exámenes de rutina que se practica con cierta regularidad, luego de vencer el cáncer.

Esta vez, la actriz contó que, como de costumbre, fue para hacerse un chequeo general; sin embargo, le encontraron algo extraño en la vista, por lo que tendrá que someterse a ciertos exámenes para descubrir de qué se trata.

A través de sus redes sociales, la artista peruana compartió un video donde mencionó que tendrá que realizarse más evaluaciones para descartar algo que podría afectar su visión y que esta visita ayudó a prevenir un mayor problema a futuro.

“Ayer me fui al oftalmólogo. Me han dado mis lentes, mi medida ha subido un poquito. Y me vieron el fondo de mi ojo y hay una cosa medio rarita. Entonces, me van hacer unos exámenes” , expresó la participante de El artista del año.

“Nada, lo bueno es que si fuese algo medio ‘palta’, estoy a tiempo para corregirlo y todo va estar muy bien. Así que siempre, como les digo, prevención. Si no se han hecho sus exámenes, háganselos porque es importante. Tanto de los ojos, oncológicos, examen general”, agregó Anahí de Cárdenas como invitación a todos sus seguidores a fin de poder descartar alguna anomalía.

