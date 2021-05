Yo soy: Mauri Stern y Katia Palma bailan sobre la mesa “La combi completa”

A inicios de febrero, Mauri Stern y Katia Palma tuvieron una tensa discusión en Yo soy; sin embargo, ambos aseguraron que nunca existió una enemistad entre ellos, lo cual quedó demostrado este lunes 10 de mayo, cuando los dos se unieron para protagonizar un hilarante momento en el set del programa.

En esta edición, los imitadores de Los Cangris (dúo formado por Daddy Yankee y Nicky Jam) interpretaron el tema “La combi completa” con una gran rítmica, lo cual hizo que la actriz y el productor se dejaran llevar por la música y se subieran a la mesa del jurado para empezar a bailar.

Al ver a sus compañeros en esta divertida escena, Ángel López se mostró asombrado y empezó a reír, pero no pudo evitar contagiarse con el pegajoso tema y también terminó uniéndose a la divertida coreografía.

Al final de la presentación, Mauri Stern, Katia Palma y López felicitaron a ‘Los Cangris’ de Yo soy por su gran trabajo en el escenario y los alentaron a arriesgar más en la competencia.

Mauri Stern elogia a ‘Selena Quintanilla’ de Yo soy

A solo unos días de la gran final, Mauri Stern felicitó el desempeño artístico de ’Selena Quintanilla’ en Yo soy. El productor musical señaló que la imitadora logró mejorar mucho su trabajo a lo largo de la temporada.

“Con toda honestidad, tú eres una gran estrella. No sé si es tu momento de ganar este show, pero sí has ganado que eres una gran estrella. No sueltes la industria de la música porque naciste para esto”, afirmó.

