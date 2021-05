Tepha Loza regresó a Esto es guerra: “Yo he venido a competir”

Tepha Loza regresó a Esto es guerra luego de varios meses desde su última participación en el programa. El ingreso de la competidora generó sorpresa debido a las declaraciones que dio, en las que insinuó preferencias por su hermana.

La modelo se convirtió en el primer refuerzo que se anunció en el programa durante la emisión de este 11 de mayo. El equipo de producción indicó que aún falta develar la identidad de una nueva persona que se integrará al elenco en los próximos días.

El nuevo ingreso de EEG tomó el micrófono y expresó que en un primer momento no consideró volver al reality de América Televisión.

“Estoy feliz de estar aquí. No pensé estar nuevamente, pero me dieron la oportunidad y la acepté. No pensaba regresar, la verdad, pero acá todo puede pasar”, dijo Tepha Loza.

Del mismo modo, se refirió al supuesta enemistad que tiene con Melissa Loza, quien actualmente integra el equipo de los ‘guerreros’. Según comentó, solo se enfocará en competir y no en ventilar temas privados.

“Acá, todo es profesional, yo he venido a competir. Lo personal a un lado y a demostrar lo que siempre he demostrado en competencia” , precisó.

La influencer recibió la bienvenida de los conductores de Esto es guerra, quienes no pudieron negar el compromiso y potencial que demostró durante sus participaciones anteriores en la competencia.

El Tribunal comunicó durante el programa que las hermanas podrían enfrentarse cara a cara en algunos de los circuitos e incluso en la gran final de la temporada.

