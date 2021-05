Rosángela Espinoza tras volver a Esto es guerra: Gracias de todo corazón

Luego de asegurar que no volvería a Esto es guerra, Rosángela Espinoza retornó al reality, pero su continuidad se puso en riesgo luego de que los integrantes y parte del equipo de producción votaran en contra o favor de su estancia.

Como se recuerda, la modelo fue sancionada tras negarse a pasar al equipo de los ‘guerreros’. Ella se fue enfurecida del set, actitud que fue muy criticada por sus compañeros, quienes le aconsejaron no volver a repetir esos comportamientos.

Rosángela Espinoza empezó pidiendo disculpas y reconociendo que su actuar fue de lo peor cuando el tribunal decidió suspenderla.

“Buenas noches, no sé si hablar, no me vayan a suspender nuevamente. La verdad es que los he extrañado un montón. Ese día que me suspendieron no me dieron la oportunidad de pedir disculpar al tribunal, no me pusieron el micrófono y por eso me puse mal, pido disculpas”, indicó.

“Actué mal, la forma no fue la correcta, y dije cosas que estuvieron fuera de lugar, fue parte del malestar porque me cambiaron de quipo no quería ir a los guerreros, valoro mucho la camiseta (de los combatientes). No soy soberbia”, reconoció Rosángela Espinoza.

Luego de sus palabras, el programa señaló que la permanencia de la modelo en Esto es guerra recaería en las manos de los competidores: guerreros, combatientes, y parte de la producción. El voto final estuvo a cargo de Yaco Eskenazi, quien le dio un consejo a Rosángela para que no ponga una barrera y se muestre tal y como es.

Tras conocer que se quedaba en Esto es guerra, Espinoza rompió en llanto y agradeció a los que votaron a su favor. Además, la popular ‘Chica selfie’ prometió que mejorará su actitud en el programa.

“Gracias de todo corazón, voy a mejorar como persona, cada día es una nueva oportunidad para mí. Les prometo de todo corazón que voy tratar de calmarme”, indicó.

