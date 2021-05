Rosángela Espinoza sobre amistad con miembros de EEG: “No son íntimos”

Rosángela Espinoza volvió a Esto es guerra tras ser suspendida temporalmente por la producción del programa y habló acerca del vínculo que mantiene con los demás integrantes del reality. La popular ’Chica Selfie’ no tuvo reparos en asegurar que no considera a ningún competidor como su amiga o amigo.

De esta manera, la modelo marcó distancia de los ‘guerreros‘ y ‘combatientes‘, muchos de los cuales votaron para que no se le levantara la sanción y continuara fuera de EEG de manera indefinida.

“Tengo que controlarme. Aquí no me conocen mucho, porque no tengo mucha amistad aquí. De verdad lo digo. Son compañeros, no tengo muchos amigos. Los quiero muchísimo, los aprecio, pero no son íntimos. Yo soy sincera. Me encantaría, pero aquí cada uno hace sus cosas”, manifestó.

Yaco Eskenazi votó a favor de que Rosángela Espinoza se quede en el reality de América TV y ella le agradeció entre lágrimas. “Esta es una nueva oportunidad para mí, para poder mejorar”, expresó.

Como se recuerda, Rosángela Espinoza fue retirada de Esto es guerra por negarse a formar parte del equipo de los ’guerreros’ y desafiar al Tribunal del programa.

Rosángela Espinoza se vacuna contra el coronavirus

Tras salir de Esto es guerra y viajar a Estados Unidos, Rosángela Espinoza recibió la vacuna contra el coronavirus. La modelo contó cómo fue inmunizada a través de sus historias en Instagram.

“¿Qué tipo de vacuna me han puesto? Me puse la Johnson & Johnson, la de solo una dosis, y estoy bien hasta el momento... Eso sí, duele bastante. Ya pasó, pero sí duele cuando ponen la inyección”, detalló.

