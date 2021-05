Paula Manzanal sobre Ignacio Baladán: “Me hizo sentir muy mal”

Se desilusionó. Pese a que hace unas semanas Paula Manzanal e Ignacio Baladán compartirán románticas fotos en sus redes sociales, la modelo contó que su romance llegó a su fin.

La también influencer llegó al set de Magaly Medina y reveló detalles de lo que fue su relación con el uruguayo. Asimismo, evidenció su tristeza al lamentar que el chico reality nunca quiso oficializarla.

“Yo creo que en algún momento los dos estábamos enganchados, sino, no hubiésemos durado el tiempo que hemos durado. Le faltaron los pantalones para decir: ‘Esa es la mujer que yo quiero y voy a estar con ella’ ”, expresó en el programa de ATV.

Además, Paula Manzanal aseguró que ciertas actitudes de Ignacio Baladán la hicieron sentir mal en algún momento.

“ Me hizo sentir muy mal como mujer, pero al fin y al cabo eso me hizo pensar en que tenía que desatontarme y apareció Fabio en mi vida”, indicó la modelo peruana en conversación con Magaly Medina.

Paula Manzanal confirma salidas con Fabio Agostini

Durante una entrevista con Magaly Medina, Paula Manzanal confirmó que esta saliendo con Fabio Agostini y no descartó que más adelante tengan un posible romance.

“Es muy lindo, es divertido, cariñoso, tenemos química, nos llevamos bien. Llegó en el momento preciso. Me trae flores, es muy lindo. Yo no descarto nada y creo que él tampoco, vamos a ver qué pasa. Por ahora estoy tranquila. No te digo que Fabio esté conmigo, que es mi novio o nada... no hay que negar que es guapo, llegó a mi vida en el momento correcto”, comentó.

