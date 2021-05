Mauri Stern impactado con ‘Menudo’ de Yo soy: “Son unos campeones”

¡Semana de infarto! a pocos días de la gran final de Yo soy, cada participante tiene que lograr sorprender al jurado para lograr convertirse en el mejor imitador de la temporada.

De ese modo, esta noche ‘Menudo, el reencuentro’ interpretó el clásico tema “Fuego” y dejó boquiabierto a Mauri Stern, quien aseguró que el grupo logró superar sus expectativas y considera que podrían llegar a disputar el trofeo del programa.

“Chicos les voy a ser muy sincero como siempre. Este es el acto que, desde el principio, me daba menos esperanza para mí. Desde el principio, decía: ‘No lo van a lograr, no me gusta, tienen muchas cosas que tienen que superar’. Les voy a decir una cosa, ustedes hoy son el acto que más me sorprende, que más disfruto , que más me gusta”, aseguró el exintegrante de Magneto.

Asimismo, resaltó que en cada gala, los participantes han ido mejorando en su imitación y destacó su gran talento vocal.

“Los felicito, han roto todos los esquemas de mi negatividad. Son unos campeones, cada vez lo hacen mejor. Vocalmente lo hacen tan bien, con tanta precisión. Vámonos con ese fuego a la final, campeones ”, agregó Stern.

De ese modo, los imitadores de Menudo, el reencuentro se perfilan como los contrincantes más fuertes de la competencia y podrían levantar el trofeo del programa.

