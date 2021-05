La Uchulú desmiente enemistad con Dayanita: “Tenemos una bonita amistad”

"Andan creando rivalidades donde no las hay e inventado cosas que yo no he dicho", expresó La Uchulú en redes. Foto: composición Instagram

La estrella de TikTok aseguró que no fue su intención criticar a Dayanita por ofrecer shows privados. “Sabes que te quiero”, le dijo.