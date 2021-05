Janet Barboza revela que formará parte del jurado de El artista del año

Janet Barboza confirmó este martes 11 de mayo, en América Hoy, que se presentará como jurada invitada en la próxima edición de El artista del año.

Según reveló, la propia Gisela Valcárcel le pidió ser parte de su programa. En ese sentido, le contó a Ethel Pozo cómo se llevó a cabo la propuesta.

“ El día sábado yo estaré de jurado en El artista del año . Confirmadísimo. Tu madre el día de ayer me llamó personalmente a decirme que vaya”, le dijo a la también conductora de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Así también, fiel a su estilo, le dejó una advertencia a los concursantes del reality de canto y baile.

“Conmigo nadie se la va a llevar fácil. Yo no les voy a decir que están lindas ni guapos, no, no, yo les voy a decir lo que realmente pienso”, remarcó la presentadora de televisión.

“Pamela Franco, prepárate; Fabio Agostini, prepárate; Chikiplum, prepárate, y Josimar, todos te han llenado de elogios, escúchame el día sábado”, agregó.

Janet Barboza le envía mensaje a La Uchulú

En una de las ediciones pasadas de América Hoy, Janet Barboza aprovechó un espacio del programa para llenar de elogios a La Uchulú tras verla en El artista del año.

“Yo sé que los participantes votan en contra de quien ellos creen es una seria amenaza. Quien hace show, tiene carisma, es La Uchulú, le duela a quien le duela”, afirmó.

