Gian Piero Díaz al ‘Tribunal de EEG’: Si quiere respeto, respéteme también

Momentos muy tensos se está viviendo en el set de Esto es guerra por los constantes cambios de equipo que están experimentando los participantes.

En la reciente edición del programa de competencia, Gian Piero Díaz se enfrentó al ‘Tribunal de EEG’ por una broma que este le hizo cuando el conductor pidió que Hugo García haga su descargo, ya que había sido obligado de cambiar de equipo y se evidenciaba su descontento.

“Si quiere saber y escuchar a Hugo García, le pido que después converse con él detrás de cámara” , dijo la voz del ‘tribunal’ en tono sarcástico.

Ante este comentario, Díaz mostró su descontento y pidió a la autoridad del reality de competencia que lo respete.

“Lo único que le voy a pedir es que ese tipo de bromitas en situaciones como estas, ese tipo de sarcasmo, no me gusta, porque si usted quiere que lo respete, usted me respeta a mí también ... Yo también puedo jugar a ser sarcástico”, expresó el actor bastante molesto.

Por su lado, Hugo García se mostró muy incómodo al ser elegido por Yaco Eskenazi para pasar al equipo de los ‘guerreros’ a pocos días de entrar a la recta final de la competencia. Como se recuerda, hace unas semanas, el modelo volvió al programa y se unió a los combatientes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.