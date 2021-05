Gal Gadot: “Joss Whedon amenazó mi carrera”

El afamado director Joss Whedon viene siendo investigado por parte de Warner luego de varias acusaciones. La actriz Gal Gadot confirmó lo que señalaron los medios estadounidenses acerca del maltrato que se dio en el set de ‘La liga de la justicia’ (2017). Antes de que la artista israelí acaparara las portadas por ‘La Mujer Maravilla’, el cineasta quiso “boicotear” su personaje. “Amenazó mi carrera. Me dijo que si discutía con él se aseguraría de que tuviera una carrera miserable”, dijo Gadot a la periodista Yuna Leibzon. Su declaración sigue la línea de lo que manifestó en diciembre. “Tuve mi propia experiencia con él y no fue la mejor, pero me ocupé de ello”.

El actor Ray Fisher que interpretó a Cyborg en ‘La Liga de la Justicia’ fue uno de los primeros en revelar que existió un comportamiento tóxico de Whedon durante el rodaje. Según una fuente de producción citada por The Hollywood Reporter, la actriz había sido hostigada durante las grabaciones. “Joss se jactaba de haber anulado a Gal. Él le dijo que él es el escritor y que ella se callará y que diga las líneas, que él podía hacer que se vea increíblemente estúpida en esta película”.

La israelí dijo en la entrevista con Leibzon que no permitió que el director cambie su personaje, porque ello repercutía en las próximas películas. “Le preocupaba el montaje final de la película y tenía problemas con que su personaje pareciese más agresivo de lo que vimos en ‘Wonder Woman’. Quería hacer que el personaje tuviera cierta continuidad entre una película y otra, y el mayor choque se produjo cuando Whedon la obligó a rodar unas frases que no le gustaban y amenazó con dañar la carrera de Gadot, despreciando a la directora Patty Jenkins (de ‘La mujer maravilla’)”, agrega la fuente de THR.

Investigación en marcha

Aunque aún no se conocen los resultados de la investigación de Warner, fue Fisher quien aportó detalles confidenciales para la investigación dentro de los estudios. El actor acusó a Whedon de tener un comportamiento “abusivo” y “repugnante” y que los productores ejecutivos apoyaron al cineasta. “Me ha llevado dos años y medio conseguir toda la información que necesito para poder construir algo que sea lo suficientemente fuerte como para que la gente no pueda negarlo. La gente está dispuesta”.

Otros medios recordaron el “lamentable” guion que Whedon escribió para ‘La mujer maravilla’. En esa versión que se filtró (y que no se grabó), Whedon se enfocó en la heroicidad de Steve Trevor y convirtió a Diana en un personaje secundario y la sobresexualizaba. La investigación de Warner se suma a las denuncias que tuvo también como creador de ‘Buffy, la cazavampiros’. El elenco, incluida su protagonista, Sarah Michelle Gellar, habrían sufrido maltratos, amenazas y jornadas forzosas de 21 horas. Para Variety firmaron 11 personas anónimas sobre el “comportamiento inapropiado” y “la falsa postura feminista” en perjuicio de las actrices.