Fallece el padre de Adele de cáncer a los 57 años

Mark Evans, el padre de Adele, falleció este martes 11 de mayo a los 57 años tras una dura batalla contra el cáncer, informó el diario británico The Sun. La cantante y su progenitor tuvieron una complicada relación, que permaneció latente hasta el último de los días de Evans.

Sin embargo, la también compositora si se habría sentido emocionalmente afectada por la muerte de Evans, según indicó una fuente cercana al citado medio.

Adele siempre se mantuvo distante de su papá y no logró perdonarlo en vida por haber abandonado a su madre, Penny Adkins, cuando ella era una niña de 3 años. El mal vínculo entre ambos quedó evidenciado en más de una entrevista que dio la intérprete de “Rolling in the deep” a los medios.

El 2013, Evans reveló que ese mismo año había sido diagnosticado con cáncer de intestino y que temía morir sin conocer a su nieto, quien llegó al mundo en octubre del 2012. Lamentablemente, dicha reunión nunca pudo concretarse.

Un par de años después, confesó que tuvo graves problemas de alcoholismo que terminaron alejándolo de su familia. “Bebía dos litros de vodka y siete u ocho pintas de cerveza cada día. Fue así durante tres años, solo Dios sabe cómo sobreviví”, señaló en aquella oportunidad.

El 2011, Mark Evans tuvo un acercamiento con su hija, pero habló de ello con la prensa y generó una fuerte disputa, debido a que Adele sintió que él estaba aprovechándose de su fama. Desde entonces, padre e hija nunca volvieron a unirse.

