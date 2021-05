El príncipe Harry y Oprah Winfrey lanzan documental sobre salud mental

A diferencia de la última vez que se mostraron juntos en televisión, cuando se destaparon los comportamientos racistas de la familia real, el príncipe Harry y la presentadora de televisión Oprah Winfrey se han unido para producir una serie de documentales que tendrá como eje la salud mental.

“Ahora, más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a todo lo relativo con la salud mental por sabiduría, compasión y honestidad”, mencionó Winfrey en un comunicado.

Hasta el momento, la producción ya anunció la participación de reconocidos artistas y deportistas, como la cantante de pop Lady Gaga, la actriz Glenn Close, la boxeadora Virginia Funch, el jugador de la NBA DeMar DeRozan, entre otros. Asimismo, los episodios buscarán visibilizar testimonios que representen a personas de diversas edades, géneros y condición social.

El príncipe Harry también comentó sobre el contenido de la docuserie que está produciendo junto a Oprah y que, además, representan su debut como productor y director.

“Nacemos con vidas diferentes, nos criamos en entornos diferentes y estamos expuestos a experiencias diferentes. Pero nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos. La mayoría de nosotros cargamos con algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver”. acotó el duque de Sussex.

Los creadores de la docuserie han venido visitando hospitales y centros de tratamiento para guiar correctamente los testimonios que aparecerán en los distintos episodios. Además, han contado con la supervisión de 14 especialistas y organizaciones de diferentes partes del mundo para hablar de tratamientos y terapias.

The me you can’t see (El yo que no puedes ver) ya tiene fecha de estreno. Todos los episodios podrán ser visualizados desde el 21 de mayo a través de Apple TV+.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.