Diego Rodríguez confirma que está saliendo con Alessandra Fuller

Diego Rodríguez, quien fue relacionado sentimentalmente con Alessandra Fuller, se pronunció mediante sus redes sociales para dar a conocer que sí está en salidas con la protagonista de Ven baila quinceañera. A través de sus historias en Instagram, el influencer brindó detalles sobre el vínculo entre ambos.

Rodríguez contó que, por el momento, él y la actriz están pasando tiempo juntos para poder conocerse mejor y dar pie a un posible romance.

“No nos estamos escondiendo... Dijimos que no estamos, pero nunca hemos dicho que no estamos saliendo, que no pasa nada... Al final, nosotros estamos en una etapa bien bonita, a mí me gustaría seguir así, y si pasa algo mucho más serio más adelante, seré la primera persona en decirlo”, señaló el modelo.

Asimismo, Diego Rodríguez defendió a Alessandra Fuller de los ataques en redes sociales. Las críticas contra la actriz surgieron luego de que ambos fueran captados juntos y se especulara que en aquel momento él aún tenía pareja.

“¿Cómo van a andar por ahí comentando cosas feas sobre una mujer? Realmente, pido por favor que no me insulten a mí ni a las personas involucradas”, aseveró el influencer en sus historias de Instagram.

Alessandra Fuller negó romance con Diego Rodríguez

Hace unos días, durante un enlace virtual con En boca de todos, Alessandra Fuller negó mantener una relación con Diego Rodríguez; sin embargo, acotó que aprecia mucho al modelo y que tiene un vínculo cercano con él.

“Yo estoy soltera en este momento y estoy muy feliz y tranquila. Con mi corazón muy contento, me quedo con eso”, manifestó.

