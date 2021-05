Diego Boneta sobre su romance con Renata Notni: “Estoy muy contento”

Hace unas semanas, Diego Boneta y Renata Notni anunciaron su relación con una sesión de fotos, donde se lucieron juntos y acaramelados, previo al estreno de Luis Miguel, la serie.

Sin embargo, a pesar de haber oficializado su relación, ambos mantenían en perfil bajo su romance y no se habían animado a comentar sobre ello. Esta vez, tras unas vacaciones en las playas mexicanas, el actor regresó a la ciudad y en su paso por el aeropuerto fue captado por la prensa al lado de Renata Notni y no pudo evitar pronunciarse sobre su vínculo.

“Lo que no se ve, no se pregunta, exactamente (...) Yo también estoy muy contento y muy feliz” , comentó cuando el reportero le mencionó que su pareja se mostraba muy feliz a su lado.

Asimismo, Diego Boneta se mostró bastante satisfecho por el rotundo éxito que ha logrado la segunda entrega de la serie de Netflix, que ya tiene unas semanas en la plataforma.

“Increíble. Cada fin de semana me sorprendo más con los memes y con lo que dice la gente, los memes me hacen el día, pero yo creo que es increíble ver la respuesta del público, me conmueve mucho y es algo que yo apreció enormemente”, señaló ante las cámaras de Eden Dorantes.

