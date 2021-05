Deyvis Orosco posterga homenaje a su padre Johny Orosco y el Grupo Néctar

Tras confirmar la realización de un homenaje al líder de Grupo Néctar, Jhonny Orosco, su hijo Deyvis comunicó este martes 11 de mayo la reprogramación de este concierto virtual.

A través de sus redes sociales, el joven cantante anunció la postergación del show debido a la coyuntura electoral que el país está viviendo, así como los problemas sociales que vienen sucediendo en Latinoamérica.

“ Como consecuencia de la coyuntura política que vive nuestro país y los eventos de lucha que vienen atravesando nuestros hermanos latinoamericanos, nuestro quipo y auspiciadores hemos decidido reprogramar la fecha del concierto Homenaje al más grande, siempre vivo Jhonny Orosco que se iba a realizar el día sábado 29 de mayo”, se lee en el comunicado compartido por el ‘Bomboncito de la cumbia’.

Así también, el cumbiambero aseguró que en las próximas semana revelará la nueva fecha del homenaje al fallecido cantante. “Los mantendré informados. (...) Gracias por su comprensión”, agrega el texto.

El cumbiambero cambió la fecha del homenaje a su padre. Foto: captura/Instagram

Deyvis Orosco al ver retransmisión de serie sobre su padre

A través de sus redes sociales, Deyvis Orosco se conmovió porque la serie sobre la vida de su padre y el Grupo Néctar volvió a emitirse por televisión.

“Los que no han visto la película tienen que verla, me ha hecho recordar muchas cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme todo este tiempo, pero sobre todo gracias a mi papá porque te extraño, aunque sé que estás orgulloso de mí. Todo en lo que me he convertido es porque cuando el día que nos encontremos estoy seguro de que me vas a decir que te sientes orgulloso. Un beso hasta el cielo”, dijo el cumbiambero días atrás.

