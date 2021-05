Ashley Tisdale comparte las primeras fotos de su hija recién nacida

Ashley Tisdale se convirtió en madre por primera vez el 23 de marzo. La exestrella de Disney usó su cuenta de Instagram para hacer el anuncio a sus más de 13 000 000 se seguidores en la famosa de red social.

“Júpiter Iris French llegó al lado de la tierra el 3.23.21”, fue el escueto mensaje que escribió la actriz junto a una foto donde se la vio sosteniendo la mano de su bebé.

Posterior a esa publicación, Ashley Tisdale compartió varios momentos de su nueva etapa como mamá. No obstante, el lunes 10 de mayo, la celebridad se animó a colgar en sus redes tiernas fotos de la pequeña niña, donde se le vio el rostro.

En el mensaje, la intérprete se refirió sobre su propia experiencia, lo complicado que es ser mamá y de la felicidad que le causa tener a Júpiter a su lado. Asimismo, destacó la labor que hacen las mamás en la crianza de los hijos.

“¡Esta pequeña dama me hizo mamá! Sabía que @cmfrench tendría un bebé lindo, pero no esperaba lo hermosa que sería. No sabes lo difícil que es ser mamá hasta que te conviertes en una. Madres, son verdaderamente diosas, y madres solteras, son mis superhéroes. Las últimas seis semanas han sido una gran bendición. Júpiter eres todo y más”, escribió Ashley Tisdale en la descripción de las fotos.

Ashley Tisdale presenta a su hija. Foto: Ashley Tisdale/Instagram

Cabe mencionar que, Ashley Tisdale se casó con el productor musical Christopher French en 2014, durante una ceremonia íntima.

“¡El mejor día de mi vida! Presento a Mr. y Mrs. French, 8 de septiembre de 2014”, escribió en aquella ocasión la actriz de 35 años en sus redes sociales.

