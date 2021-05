Angelique Boyer revela que siente nervios cuando graba con Sebastián Rulli

A pesar de que ya tienen varios años juntos, Angelique Boyer sorprendió a todos al contar que aún se pone nerviosa cuando tiene que grabar alguna escena con Sebastián Rulli.

La pareja compartirá set de grabaciones para la telenovela Vencer el pasado, donde la actriz francesa participará al lado de Erika Buenfil y Arantza Ruiz.

De ese modo, durante una transmisión, Angelique fue consultada por sus seguidores sobre cómo es trabajar al lado de su pareja. Es en ese momento donde la artista mencionó que si bien es una experiencia muy bonita, no puede evitar ponerse nerviosa.

“ Estoy muy contenta de grabar con él, acabo de grabar una escena con él y siempre me pone nerviosa . ¿Ustedes lo pueden creer?”, afirmó la actriz.

Anteriormente, la artista mencionó que grabar escenas íntimas con su pareja era muy complicado.

“Yo creo que es más complicado porque puede causarte gracia, a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir ‘¿Qué pasó mi amor?’. Siempre que me veo en escenas así, no me reconozco, digo ‘ah caray ese tono, esas caras’, como que uno entra en trance”, comentó la famosa intérprete de Teresa en una entrevista con Cynthia Urías para Las 5 mejores de Tlnovelas.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartieron roles en la recordada novela Teresa, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han protagonizado tres telenovelas, se enamoraron en las grabaciones de Lo que la vida me robo, y siguen su relación hasta la actualidad. Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.