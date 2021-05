La empresaria y chica reality Rosángela Espinoza se reincorpora a Esto es guerra tras ser suspendida de la competencia por tiempo indefinido. Su última aparición en el programa fue el 21 de abril, la participante no acató las ordenes de unirse a los guerreros.

La popular ‘Chica Selfie’ se presentó en el set de EEG con un look renovado. Ella precisó que cometió un error y aceptó que faltó el respecto, pero que no se le dio la oportunidad de hablar.

Asimismo, varios de los participantes aprovecharon la decisión del tribunal para hacerle preguntas. Paloma Fiuza le preguntó al tribunal el porqué de su regreso. Ante el cuestionamiento respondió:

“Mi molestia con la señorita sigue hasta hoy y eso no va a cambiar. Me imagino que la molestia de ella hacia mí es la misma. Ella tiene un contrato como todos ustedes y como yo en esto EEG... Si EEG va 9 años al aire es porque el publico lo ve y el público lo quiere, y si el público quiere que la señorita regrese, hoy, a mi pesar, lamentablemente le tengo que hacer caso al público”, dijo la voz en off.

Rosángela, a su regreso, dijo indignada: “Por qué tanto tiempo me suspendieron. La forma no fue la correcta, que tire la piedra quién no cometió errores. No me dieron la oportunidad de pedir disculpas y eso fue lo que me dolió”.

La permanencia de Rosángela en EEG fue por votación

La decisión de que Rosángela siga en el programa se puso en votación de los participantes como de los miembros de producción. Los que votaron por el “sí” fueron Melisa Loza, Mario Hart, Mario Irivarren, Angie Arizaga y Hans.

Por otro lado, quienes votaron por el no fueron Dulcelia Echevarría, Patricio Parodi y dos miembros de producción. Asimismo, el encargado de tomar la decisión final fue de Yako Eskenazi, quien votó por el “sí”.