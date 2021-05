Rebeca Escribens a La Uchulú: “El carisma dura poco si es que no se trabaja”

La Uchulú volvió a brillar en el escenario de El artista del año, sin embargo, su presentación no terminó por cautivar a todos. La conductora Rebeca Escribens le envió un consejo durante el programa América espectáculos.

Al opinar sobre la participación del popular personaje de TikTok, la presentadora le recomendó al actor Esaú Reátegui que lleve unas clases de canto para que pueda pulir su técnica vocal y destaque como el mejor de la temporada.

“Hay algo que muchos no tienen y es el carisma, pero el carisma dura poco si es que no se trabaja, si es que no pules tu talento, ojo con eso. La Uchulú ha traspasado la pantalla, todo el Perú la ha recibido, genera alegría y es divertidísima. Entonces, si te gusta, metete a clases de canto y de baile también”, fue el mensaje de Rebeca Escribens al tiktoker.

Luego, se animó a hacer los pasos de baile del tema “No sé” de Explosión de Iquitos, que alcanzó popularidad en las redes sociales gracias a La Uchulú y ‘el ingeniero bailarín’.

La Uchulú venció a Fabio Agostini en El artista del año

La Uchulú bailó al ritmo del mix tropical de Dancing Queen “Gimme Gimme” de Explosión de Iquitos. Además, tuvo como refuerzo al tiktoker Michael Show y a Edson Dávila ‘Giselo’.

Mientras que Fabio Agostini se presentó junto a la modelo Paula Manzanal. Sin embargo, el actor cómico Esaú Reátegui ganó la competencia.

