Paola Ruíz: su pareja le pide matrimonio tras 10 años de relación

Paola Ruíz y su pareja, Ángel Eduardo Véliz, protagonizaron un romántico momento este lunes 10 de mayo en el set de En boca de todos. Ellos se comprometieron en matrimonio de manera simbólica tras 10 años de relación y dos hijos en común.

Ante las miradas expectantes de los conductores, Véliz se arrodilló frente a la empresaria y le preguntó si deseaba casarse y pasar el resto de su vida junto a él.

“Amor, pasaron años, pasaron buenos días y malos días. No hay duda de que quiero pasar toda la vida contigo. Esto no es algo formal, pero sí muy simbólico para mí. No lo tenía preparado, pero las cosas pasan así. ¿Te quieres casar conmigo?”, manifestó, para luego colocarle el anillo de compromiso a su compañera.

Al escuchar la propuesta, Paola Ruíz esbozó una inmensa sonrisa y se puso un tanto nerviosa; sin embargo, luego de unos segundos aceptó ser la esposa del padre de sus dos menores hijos. “Sí, mi amor. Sí me quiero casar contigo”, dijo.

El compromiso simbólico de Paola Ruíz y Ángel Eduardo Véliz también conmovió a los conductores de En boca de todos. “¡Sí! Qué lindo. ¡Que viva el amor!”, comentó Maju Mantilla.

Paola Ruíz cerró tres tiendas por el coronavirus

En septiembre del 2020, Paola Ruíz reveló que cerró tres de sus tiendas de ropa a causa de la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.

“El coronavirus me hizo cerrar 3 tiendas, me quedé solo con 3, las más grandes, antiguas y conocidas. Se tenía que reducir personal porque así nos indicaba el protocolo”, señaló la popular empresaria.

