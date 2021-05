Mauri Stern halaga a ‘Selena Quintanilla’ en Yo soy: “Eres una gran estrella”

La imitadora de Selena Quintanilla en Yo soy sorprendió al jurado y a los televidentes con su presentación durante la gala de este 10 de mayo. La joven cantante se apoderó del escenario y recibió muchos halagos de Mauri Stern.

La participante Esmeralda Díaz decidió cantar “Bidi bidi bom bom”, una de las canciones más populares de la difunta artista, a puertas de la gran final del programa de Latina.

Dicha elección de tema y su desempeño en el set le jugaron a favor y los jueces destacaron su participación. Además, resaltaron también su innegable talento artístico a tan corta edad.

Quien se emocionó más al ver el performance de la imitadora de Yo soy fue Mauri Stern. El cantante mexicano, incluso, le mencionó que podría llegar a ser una de las principales representantes de la música en el país.

“ Déjame decirte con toda honestidad, tú eres una gran estrella . No sé si es tu momento de ganar este show, pero sí te has ganado que eres una gran estrella. No sueltes la industria de la música, naciste para esto”, expresó.

Del mismo modo, le recomendó esforzarse para mejor su técnica: “Desvélate, despiértate temprano porque es tu pasión. Estás en el camino correcto. (...) Hay detalles que creo que puedes mejorar, pero son detalles. Si te preparas y sigues trabajando duro, puedes llegar a ser la gran estrella del Perú” .

Yo soy: imitadores eliminados del viernes 7 de mayo

A pocos días de la gran final que se emitirá el próximo 14 de mayo, dos de los imitadores fueron eliminados de Yo soy. Aunque se perfilaban como algunos de los favoritos, ‘Beto Cuevas’ y ‘Tini Stoessel’ tuvieron que decirle adiós a la competencia por decisión del jurado.

“Quiero agradecer de todo corazón a Yo soy. Ha sido una magnífica experiencia. Me llevo un bonito recuerdo. A seguir adelante”, dijo el concursante luego de conocer que tendría que dejar el programa. Por su parte, la joven imitadora agradeció al club de fans de la artista argentina por apoyarla.

Las presentaciones de los imitadores no convencieron al jurado, quienes decidieron dejarlos fuera de competencia. Foto: composición/captura de Latina

