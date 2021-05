Maju Mantilla: “Lamento que el país esté dividido”

Maju Mantilla se ha dejado ver en los últimos días en ‘Tiempo de celebrar’ (Youtube), video que es parte de la campaña global Disney Princesa que busca transmitir un mensaje de valentía y bondad para inspirar a niñas, niños y jóvenes e impulsarlos a perseguir sus sueños.

El video culmina con la frase ‘Compartamos bondad y valentía’.

Sí y creo que es importante decirlo en medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de todo lo que nos ha pasado. Hemos demostrado que somos agradecidos, que somos valientes en medio de todo. Cuánta gente ha llorado la partida de sus seres queridos y cuántos están superando el covid, algunos con síntomas, otros no.

Habla, además, de que cada niño debe vivir su historia, recordando que serán ellos quienes la escriban con muchas ilusiones y también temores.

Exacto. Los niños tienen que disfrutar su edad, su infancia y no hay nada más bonito que ver a tu hijo sonreír por algo. Desde pequeños hay que alentarnos, motivarlos a ser valientes, responsables y disciplinados. Y que sepan que las cosas se consiguen con esfuerzo.

Maju Mantilla

Mucho se habla del costo de este largo encierro en los niños. ¿Qué opinas?

Mira, este encierro no solo es difícil para los niños, sino también para los adultos. Mis padres son mayores, mi papá de 85, mi mamá de 70 y no sé cómo explicarles cuando me preguntan cuándo van a salir de todo esto. Te lo dicen cansados ya. Mis dos hijos, aún pequeños, me preguntan cuándo van a dejar de ver a sus abuelitos sin máscaras y de lejos. Me dicen que están cansados. Sienten que no tienen libertad, que no pueden disfrutar de su edad. Y también sienten que necesitan a sus maestros, a sus amigos.

¿Cómo lidias con ellos?

Les hablo mucho. Les digo que como sus padres nos estamos esforzando para darles una buena educación y que en esta época de pandemia tienen que entender que no son los únicos, que hay gente que necesita muchas cosas, que está luchando por una cama, por oxígeno, que no tiene para pagar. Que hay que valorar lo que tenemos, a la familia y el lugar donde vivimos y que hay cuidar a nuestro país también, respetando las leyes y no con la ‘ley del vivo’ porque así no estarás aportando al país, no estarán ayudando.

¿Cómo ves la segunda vuelta?

Lamento que el país esté dividido, que haya mucho resentimiento, odio, rencor. Se puede ver en todos lados y eso es muy triste para el país. Yo estoy de acuerdo con un modelo económico que asegure la inversión privada tanto nacional como extranjera, que garantice los derechos fundamentales y que se respeten las instituciones. No estoy de acuerdo con los modelos comunistas ni socialistas, pero creo que hay un gran trabajo por reducir las brechas y todos tenemos que hacerlo con respeto mutuo.

