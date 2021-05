Juan Carlos Orderique afirma que dejó El artista del año por la Copa América

El 24 de abril, durante el estreno de El artista del año, Juan Carlos Orderique fue presentado como coanimador de Gisela Valcárcel. Sin embargo, el último sábado, el periodista solamente apareció al inicio del programa, lo cual hizo que muchos televidentes se preguntaran sobre el porqué de su ausencia.

Ante las especulaciones, el conductor de Sí va a salir salió al frente para aclarar que no continuará animando el concurso de América TV porque pronto tendrá que cubrir la Copa América y las Eliminatorias Qatar 2022.

“Era algo que ya sabíamos, con Gisela ya habíamos conversado un poco sobre cómo iba a ser el tiempo que yo tenía que salir para la Copa América. Entonces, reactivándose el tema del futbol vienen las eliminatorias y la Copa América. Definitivamente, en algún momento tenía que reactivarme con lo que hago acá en el canal”, señaló. “También se viene el proyecto de mi programa propio”, agregó.

Asimismo, Juan Carlos Orderique aseguró no tener problemas con Gisela Valcárcel, ya que, según dijo, ella lo invitó a que sea su coanimador temporal en El artista del año pese a que sabía sobre sus otros compromisos laborales.

“Ella me dijo cuando me llamó: ‘Los dos somos los únicos de todo América TV que todo el año no salimos al aire y me encantaría que compartas conmigo el escenario’. Cuando me convoca para acompañarla en algunas galas, dije: ‘Claro que sí'. (Gisela) Dijo: ‘Sé que tienes la Copa América, pero hay que generar una expectativa y sería bonito que nos vean a los dos juntos’... Y esta invitación fue superlinda, tengo el mejor concepto de ella, nos hemos reunido a conversar una hora y superbien”, precisó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.