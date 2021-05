No son pocos los artistas que se han visto obligados a reinventarse durante la pandemia. La crisis sanitaria conllevó a la cancelación de espectáculos que congregasen un gran número de personas. Por ello, músicos como John Kelvin perdieron su principal fuente de ingresos y ahora buscan salir adelante en diferentes rubros.

El cantante fue el invitado especial del programa En boca de todos, donde dio detalles sobre sus planes a futuro para recuperar su solvencia económica. Entre las actividades que tiene previstas está su primer ‘closet sale’, que consistirá en la venta de ropa suya que ya no le queda. Como se recuerda, hace dos años, Kelvin se sometió a una operación de manga gástrica, con la que hasta la fecha ha bajado 18 kilos.

“Para mí, esto fue un cambio no solamente con lo que la gente puede ver de forma física, sino es un cambio también mental, un cambio nutricional. Ahora, me alimento totalmente distinto a como me alimentaba antes. Mi estilo de vida ha cambiado y me estoy ejercitando”, contó frente a cámaras. Agregó que quienes deseen participar en la venta encontrarán trajes valorizados de hasta S/ 700 a precios entre S/50 y S/100. Por otra parte, adelantó que otro de sus emprendimientos será inaugurar un restaurante de comida marina.

La última aparición del artista en televisión había sido en Yo soy, programa en el que recibió críticas por parte de su compañera de dupla Carmen Castro, quien personifica a ‘La India’. Según refirió la imitadora en aquella ocasión, el cantante de cumbia no se habría memorizado la letra correctamente del tema que debían interpretar.

