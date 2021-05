Guillermo Dávila: su hijo está descontento por su participación en La Voz Perú

El cantante venezolano Guillermo Dávila será el nuevo jurado de La Voz Perú; sin embargo, esa noticia no fue muy bien recibida por su hijo Vasco Madueño, quien mostró su descontento a través de las redes sociales.

En el último programa de Amor y fuego, se vio la reacción del joven en su cuenta de Instagram. El joven una serie de clips con sus opiniones al respecto. “Este hombre me arruinó la niñez. Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible”, se lee.

“Ahora que ya no soy niño, ya estoy harto de (la) prensa, polémicas y demás porquerías que ese hombre trae a mi vida. Nunca quiso afrontar las cosas cara a cara porque no deja de quedar como un cobarde”, expresó Vasco.

Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible, sostuvo Vasco Madueño. Foto: Captura / Amor y fuego

En 2014, Guillermo Dávila estuvo en una polémica, pues no quiso reconocer en su momento a su hijo peruano. Pese a ello, en 2020, el cantante sostuvo que se encontraba construyendo una buena relación con él.

Finalmente, Vasco Madueño contó que Latina quiso hacer un proyecto con ambos, pero él se negó. “Yo preferiría no querer entrar en esas basuras de la polémica que piensa hacer el canal 2. Sería de gran ayuda para mí no apoyar la venida de ese hombre. Y si quieren saber algo personal, la vez que quiso venir a querer arreglar las cosas en el 2020 no fue más que un intento suyo de querer hacer negocio, pues cuando empezó la pandemia, desapareció como siempre lo hace”, dijo.