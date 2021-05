Ethel Pozo encara a ‘Giselo’ por broma: “¿Qué aportas en el programa?”

Ethel Pozo y Edson Dávila protagonizaron un tenso momento este lunes 10 de mayo en el set de América hoy. ¿Qué ocurrió? La presentadora le reclamó al popular ’Giselo’ por haber asegurado en El artista del año que ella necesita de una ’chuleta’ (pizarra con indicaciones) para poder conducir América hoy.

Ante el asombro de Janet Barboza y Melissa Paredes, la hija de Gisela Valcárcel encaró a su compañero por la broma que le hizo y hasta lo desafió a decir cuál es su aporte en el magazine de América TV.

“Ni siquiera indicaste (qué es chuleta). No te importa que el televidente (no entienda)... Yo tengo cinco años acá en televisión, no tengo la trayectoria de Janet Barboza. Acá yo traigo mi experiencia como mujer, mamá y académica; el talento y el carisma lo trae Melissa Paredes, entonces quiero saber qué aportas (en el programa) si te quitamos el linier (audífono por dónde el productor da indicaciones)... El que llaman talentoso”, aseveró.

Sin embargo, Edson Dávila ’Giselo’, quien anteriormente fue llamado “talentoso” por Magaly Medina, restó importancia al comentario de Ethel Pozo y reiteró que confía en sus cualidades de animador con su característico estilo.

“Yo aquí estoy aprendiendo y lo acepto. Si me chuletean o no, aprendo. Por aquí (el micrófono) me indica el productor para no montarme (hablan al mismo tiempo) como ustedes lo hacen a veces… Ya algún día tendré la carrera y los años que ustedes han estudiado, por mientras tanto aprovecho mi carisma. Eso es todo, permiso”, sentenció Dávila en el set de América hoy.

