El actor Andrés Vílchez asumió el rol antagónico en la película Sugar en aprietos, que protagoniza el actor mexicano David Zepeda en el Perú.

Vílchez estuvo en la ciudad de Ica, donde se llevan a cabo las grabaciones del largometraje. En la cinta también participan destacados actores peruanos, como Maju Mantilla, Alessandra Fuller, Valeria Piazza, entre otros.

Aunque todavía no se conocen más detalles acerca de su personaje, de hecho, este nuevo reto es muy importante en los planes de Andrés Vílchez para continuar consolidando su carrera actoral, sobre todo, en producciones que se puedan ver en otros países.

Andrés Vílchez junto al elenco de la película. Foto: difusión

Esta no es la primera vez que el joven galán de reconocidas telenovelas participa de una película de nivel internacional. La última cinta en la que tuvo un personaje fue ¿Quién dijo détox?, la misma que fue producida por Tondero en febrero de este año. Así también, fue parte del elenco de la película No me digas solterona, que protagonizó Patricia Barreto y que actualmente es parte del catálogo de Netflix.

