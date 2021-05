Natalie Vértiz agradecida por ser mamá: “No cambiaría absolutamente nada”

Natalie Vértiz expresó su emoción al celebrar el Día de la Madre junto a Yaco Eskenazi, su hijo Liam y el bebé que se encuentra gestando. A través de su cuenta oficial de Instagram se mostró agradecida por ser mamá y tener a su lado a su primogénito.

La famosa modelo peruana dedicó un mensaje a su pequeño, a quien le expresó su gratitud por haberla convertido en madre algunos años atrás. Del mismo modo compartió diversos videos junto al niño.

“7 años siendo tu mamá y no cambiaría absolutamente nada. Mi mejor amigo por siempre. Te amo con cada fibra de mi cuerpo mi rey hermoso. Cuando llegaste no tenía idea ni de quién era, pero tenerte en mis brazos me dio una seguridad y fuerza que no sabía que tenía”, escribió.

Natalie Vértiz se mostró nostálgica al rememorar las frases de cariño que le dice su hijo, quien está a pocos meses de convertirse en hermano mayor.

“Gracias por cada ‘te amo’, ‘qué bonita mami’, ‘ven mamá', ‘quiero que estés a mi lado’. Gracias, gracias, gracias porque cada uno de esos momentos me hacen sentir especial y amada. Yo también te necesito como el aire que respiro. (...) Prometo cuidarte, guiarte y amarte siempre”, finalizó la publicación de Instagram.

Natalie Vértiz agradeció a su hijo por haberla convertido en madre. Foto: captura Instagram

Yaco Eskenazi sorprende a Natalie Vértiz por el Día de la Madre

Yaco Eskenazi tuvo un tierno detalle con Natalie Vértiz durante la emisión de Estás en todas del 8 de mayo. El también conductor de América Televisión preparó un video que dedicó a su esposa y madre de su hijo.

“Te amamos. Este video es para decirte que te deseamos un feliz día de la mamá. Eres la mejor y estamos agradecidos por la vida de que hayas sido tú la que me haya convertido en papá y seas la mamá de Liam. Te amamos”, fueron las palabras que emocionaron a la modelo peruana.

