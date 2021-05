Jean Paul Strauss sobre su mamá: “Ya no me reconoce, pero nos amamos”

Jean Paul Strauss y ’Marcelo Motta’ interpretaron el tema “Aleluya” para el especial por el Día de la Madre que realizó Yo soy, grandes batallas, grandes famosos el último sábado. Al final de su presentación, el cantante peruano se tomó unos minutos para dedicarle un sentido mensaje a la mujer que le dio la vida.

El intérprete de “De todas las nostalgias” confesó que olvidó una parte de la letra del tema y que su compañero lo ayudó, para luego agregar “Hemos ensayado muy poco esta canción, pero lo hemos hecho con todo nuestro amor, dedicado, por su puesto, a todas las madres peruanas”.

Jean Paul Strauss explicó en Yo soy que su madre, Anita Martínez, tiene problemas con la memoria, por lo que ya no logra reconocerlo; sin embargo, acotó que el amor entre ambos continúa latente. “Quería dedicársela (la canción) especialmente a mi madre, ella pasa por un momento delicado ya hace muchos años, ya no me reconoce, pero en el corazón nos amamos y se siente el amor que siempre ha estado entre nosotros”, señaló.

El ganador de la Gaviota de Plata también le dedicó este show en Yo soy a su compañera de vida. “Mi esposa, Claudia, quien me hizo conocer la verdadera esencia del amor de Dios”, expresó.

Jean Paul Strauss y ’Marcelo Motta’ vuelven a Yo soy tras vencer a la COVID-19

El jueves 8 de abril, ‘Marcelo Motta’ y Jean Paul Strauss anunciaron que retomaron su participación en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. Ambos habían dejado el programa temporalmente tras dar positivo a la COVID-19.

“Jean Paul Strauss y yo volvemos con todo. No hay coronavirus que nos detenga y esperamos contar con su apoyo”, escribió el imitador en sus redes sociales.

