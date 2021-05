Fátima Aguilar se conmueve al ser sorprendida por su mamá en el Día de la Madre

Fátima Aguilar y su madre, Lily Velásquez, protagonizaron una tierna escena este domingo 9 de mayo en el Día de la Madre. Durante la transmisión de Reporte semanal, la periodista fue sorprendida por su progenitora, quien se conectó virtualmente con el programa para saludarla.

“¿Cómo se llama tu mamita?”, le preguntó Pedro Tenorio a su compañera, quien respondió: “Lily”. Al escuchar ello, Tenorio dijo: “¿Qué estará haciendo doña Lily en estos momentos...”, tras lo cual la mamá de la periodista apareció en la pantalla.

Al ver el rostro de su madre, la periodista de Latina no pudo evitar emocionarse y agradeció a la producción de Reporte semanal por haberle organizado este detalle. “Me han tomado por sorpresa. Les agradezco mucho”, expresó.

Fátima Aguilar, quien perdió a su padre por el coronavirus, también aprovechó este momento para recordarle a su madre lo mucho que la quiere y lo importante que es en su vida.

“Te agradezco siempre, mami, porque tú nos has enseñado a amar, has sido ejemplo de fuerza. No sé cómo has podido con cuatro hijos, con todas las cosas que han pasado, y cumplir todas tus metas. Yo me siento tan bendecida de la mamá que Dios me ha brindado y de todo lo que hemos aprendido juntas. Gracias por volverme tu mejor amiga, por todos los abrazos, por enseñarme a maquillarme, a cumplir mis propósitos, que la honestidad es el mejor camino y a tener fe. Te amo, mami”, manifestó.

Fátima Aguilar se despide de su padre con sentido mensaje

Con una tierna fotografía y un conmovedor mensaje, la periodista Fátima Aguilar le dio el último adiós a su padre, quien falleció por la COVID-19.

“Soy la niña que siempre baila con papá, siempre. Sabes cuánto te amo, sabes que junto a mamá son los amores de mi vida, sabes...”, escribió la comunicadora en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.