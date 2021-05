El artista del año: la reacción de Gisela al reencontrarse con ‘Apoteósico’

El último sábado 8 de mayo se celebró la tercera gala de El artista del año, durante la cual hubo más de una sorpresa para los televidentes. En esta ocasión, Aldo Díaz, el recordado ’Apoteósico’, reapareció como coanimador del programa y dejó impactada a Gisela Valcárcel.

Al enterarse de la presencia de su excompañero, la ’Señito’ fingió sentirse preocupada y comentó “No me hagan esto amigos de producción. Yo me he puesto linda”. Luego, cuando vio al presentador al lado suyo, se sorprendió y dijo a voz en cuello “¡Nooo!... Se ha parado el cabello como Luis Miguel, ¿qué se ha hecho?... ¿por qué ha venido acá?”

El popular ’Apoteósico’ no pudo evitar reírse ante la divertida reacción de la conductora y, con gran entusiasmo, le contestó “Porque yo le pongo un poco de color a este programa”.

Gisela Valcárcel también le preguntó a Aldo Díaz sobre el llamativo cambio de look que lució en El artista del año y éste tuvo una peculiar respuesta. “Yo le veo dos tonos en el cabello, no entiendo”, comentó la presentadora, a lo que ’Apoteósico’ señaló “No, Gisela. Usted está viendo un poco mal. Estoy hermoso y he bajado como 10 años. ¡Estamos en televisión!”.

Lo que más llamó la atención fue que Juan Carlos Orquerique, quien anteriormente se presentó como animador de Gisela en El artista del año, solo estuvo presente al inicio de la gala.

El artista del año: Juan Carlos Orderique como animador de Gisela

Tras el estreno de El artista del año, Juan Carlos Orderique confesó que trabajar junto a Gisela Valcárcel es un sueño hecho realidad, por la notable trayectoria de la conductora.

“Trabajar al lado de Gisela puede ser, para muchos y me incluyo, un sueño cumplido. Es una persona con una trayectoria alucinante, impresionante en la televisión y que sigue vigente e imponente”, señaló.

El comunicador aseguró que su objetivo es llevar alegría a todos los hogares. Foto: captura de América TV

