Día de la Madre: celebridades y famosas que festejan la fecha por primera vez

En este Día de la Madre muchas celebridades, figuras de televisión y famosos se han dado el tiempo de saludar a sus progenitoras a través de las redes sociales. En medio de la pandemia de coronavirus, más de una ha expuesto su alegría por poder compartir también con sus hijos y celebrar nuevamente esta importante fecha.

Sin embargo, algunos personajes de televisión y de redes sociales gozaron por primera vez del agasajo a las mamás. Madres primerizas peruanas como Natalia Salas y Aída Martínez compartieron su dicha de haber dado la bienvenida a sus hijos hace algunos meses, o incluso pocas semanas atrás.

Otras personalidades internacionales, como Gigi Hadid y Katy Perry, también decidieron difundir mensajes resaltando la experiencia de pasar su día junto a sus primogénitos. Conoce a todas las mamás que celebraron su primer Día de la Madre.

Korina Rivadeneira

La esposa de Mario Hart fue bendecida con la llegada de su primera bebé el 6 de setiembre del 2020. Meses después, Korina Rivadeneira compartió imágenes de su día junto a la pequeña Lara y difundió los numerosos saludos que le hicieron llegar sus familiares y amigos cercanos.

El integrante de Esto es guerra no se quedó atrás y también le dedicó unas palabras en Instagram: “Feliz Día de la Madre en tu primer año de mamita y tengo mucho orgullo de ti por ser una de las mejores del mundo en esta etapa de vida tan linda y creo que eres increíble. Te amo”.

Día de la madre 2021

Natalia Salas

La actriz Natalia Salas, quien se convirtió en la mamá de Leandro el 22 de diciembre, fue agasajada por su pareja Sergio Coloma este domingo 9 de mayo con un tierno mensaje escrito en el babero del bebé.

La artista también reflexionó sobre su nueva vida como madre y escribió un mensaje para su primogénito. “Eres un sueño hecho realidad. Mi niño bonito, mi príncipe de luz, mi mejor regalo, mi mayor bendición. Gracias por escogerme como tu mamá”.

Día de la madre 2021

Samahara Lobatón

La hija de Melissa Klug dejó una dedicatoria para todas sus seguidoras que también son madres. “Casi siete meses siendo mamá del amor de mi vida, enamorada de ella, creciendo y siendo la mejor mamá, porque ser la mejor no es no tener errores porque somos humanas y no somos perfectas: feliz Día de la Madre a todas”, precisó Samahara Lobatón en redes sociales.

Día de la madre 2021

Aída Martínez

La modelo arequipeña recordó su parto bajo el agua este segundo domingo de mayo y compartió una tierna imagen junto a su hija Ariela, quien nació el último 15 de marzo.

“Esta fue la primera vez que volvimos a estar en el agua juntas después del parto. Recordé momentos increíbles”, comentó Aída Martínez en su cuenta de Instagram.

Día de la madre 2021

Pamela Franco

La cantante Pamela Franco pasó un día de dicha y nostalgia al rememorar a su difunta madre y celebrar su primer Día de la Madre este 2021. “Una bendición ser madre. Señor, me diste una madre increíble y hoy no está conmigo y con ella se fue la razón de mi vida, pero me devolviste las ganas de vivir y el motivo más grande: mi bebé. Me escuchaste y me concediste lo que tanto te pedí”.

Día de la madre 2021

Gigi Hadid

La supermodelo sorprendió a sus millones de seguidores al develar algunas fotografías de su bebé Kahi en redes sociales. Gigi Hadid, quien aún mantiene en secreto el rostro de su primogénita junto a Zayn Malik, compartió un tierno mensaje.

“Me siento tan afortunada de ser tu mamá. Un alma llena de brillo, iluminas los días de todos”, expuso.

Día de la madre 2021

Ashley Tisdale

La recordada estrella de Disney presentó oficialmente a su hija Jupiter este 9 de mayo en su cuenta de Instagram, algunas semanas después de haberle dado la bienvenida. Además, dejó un mensaje para sus seguidores.

“Esta señorita me hizo mamá. Nunca esperé que fuera tan hermosa. No sabes lo difícil que es ser mamá hasta que te conviertes en una. Las madres son realmente diosas y las madres solteras son mis super heroínas”.

Día de la madre 2021

Katy Perry

La famosa cantante celebró su día pidiendo ayuda a sus seguidores. Katy Perry, quien anunció el nacimiento de Daisy Dove el 27 de agosto, se unió a una organización benéfica para brindar apoyo a aquellas madres que se encuentran en necesidad debido a la crisis originada por la pandemia.

Emma Roberts

La actriz compartió imágenes de su infancia junto a su progenitora y las contrastó con sus retratos actuales al lado de su hijo para celebrar el Día de la Madre en las plataformas sociales.

Día de la madre 2021

