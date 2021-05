Trying: la odisea de la adopción

Ellos lo tienen casi todo: trabajo, un hogar y un amor sólido como pocos, pero no pueden tener hijos.

Esta es la historia de Trying, la serie de Apple TV+ que aborda, con elegante humor e ironía, un tema tan sensible como es la adopción y lo difícil que resulta conseguir un niño para darle un hogar. En la segunda temporada, que se estrena el próximo 14 de mayo, Jason y Nikki continúan en su lucha por adoptar a la niña de sus sueños, mientras sortean los obstáculos más impensados y lidian con su alocado entorno familiar y amical. La República conversó con los protagonistas Esther Smith y Rafe Spall a través de Zoom.

¿Qué es lo que más aprecian de sus personajes?

Rafe Spall: Me gusta el hecho de que son personas normales, con hábitos comunes, no son ricos. Usualmente, aquí en Reino Unido, no hay muchas representaciones de la gente trabajadora, y ellos son personas que no vienen de entornos pomposos, pero persiguen sus sueños y tienen sus problemas como la gran mayoría. Y es gracioso porque lo que más sobresale en Inglaterra son personajes que viven en mansiones, o pertenecen a la realeza. Es bonito, pero no es la realidad común.

Esther Smith: Me gusta esta relación que existe entre los personajes. Son buenas personas, confían el uno en el otro y esa es la fuerza de su relación. Es muy hermoso verlos en diferentes situaciones, pero tratando de resolverlas; es interesante ver cómo lo solucionan juntos. Pueden manejarlo por separado, pero son más fuertes cuando están juntos.

¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentarán Nikki y Jason en esta segunda temporada de Trying?

E.S: El desafío que tienen ahora es conseguir a su hijo. Han encontrado un niño con el que tienen una verdadera conexión, ellos realmente lo quieren, pero hay muchos obstáculos en su camino. Es una oportunidad para ellos de madurar y crecer y ver cómo manejan un potencial rechazo una y otra vez.

R.S: Es como la vida, solamente creces por situaciones adversas, no llegas a una compresión profunda de ti mismo si no chocas con algo: decepciones, rechazos, cosas que como humanos nos enfrentamos.

¿Creen que la comedia es un buen vehículo para exponer un tema como la adopción?

R.S: Es una comedia, pero igual puedes dejar mensajes y decir cosas acerca el mundo, contribuir de alguna forma. Definitivamente la serie refleja mi experiencia cuando me he enfrentado a cosas serias, ya sea la muerte de alguien u otra cosa. La única forma que sobrellevamos esas cosas los seres humanos es a través del humor. Creo que el humor entrega estos tópicos difíciles a la audiencia de una forma que hace que se identifiquen con esto. Es claro que la comedia ayuda, sana y unifica.

E.S: Creo que este es un tema muy serio y a través del humor y la comedia los autores han encontrado la manera para que el espectador entienda el problema y al mismo tiempo sea más llevadero. Creo que de este tema no se habla mucho y es una buena oportunidad de aprender y reírnos. Tener estos momentos de luz dentro del sufrimiento.

Esta generación quiere tener menos hijos o no quiere tenerlos, ¿Creen que esta serie sea una contraparte para que la gente que quiere hijos y no puede se sienta apreciada?

E.S: Es interesante cómo una serie puede tener varios mensajes y puede reflejar estos temas sociales. Hay personas que solo han escrito lo agradecidas que están de ver su historia allí, verse representadas de una manera genuina. Trying es una gran serie porque resalta eso. Yo no sabía el proceso de adopción antes de trabajar en esta producción.

R.S: Esa es la razón por la que la serie ha llegado a todo el mundo, porque los temas de adopción no aparecen mucho en la televisión. Es una representación de Inglaterra y muestras cómo se vive este problema aquí, pero de sociedad en sociedad lo que necesitamos no cambia.

Al igual que sus personajes, ambos están en sus 30. ¿Ustedes también han pasado por este proceso de reflexionar sobre lo que buscan en esta etapa de sus vidas?

E.S: Definitivamente. Yo estoy en mis 30 al igual que Nikki. Lastimosamente hay una edad en la que ya deberías tener las cosas claras, pero hay cosas en mi vida que todavía no he resuelto. Es muy gracioso ver que como sociedad nos ponemos estas presiones los unos a los otros. Creo que siempre va a haber una cosa que tratamos de resolver y no importa la edad.

R.S: Creo que este sentimiento de que algo te falta en la vida es muy identificable y toma mucho tiempo darte cuenta qué es. Usualmente no es externo, sino espiritual. Puedes pasar por dificultades y problemas, pero llega un punto en tu vida en que te centras y puedes manejar lo que sea que pase. Es algo en lo que trabajo y he tenido momentos de logro y éxito.

