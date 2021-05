Toño Mauri acompañó a su hija al altar tras haber estado al borde de la muerte

El actor mexicano Toño Mauri llevó del brazo al altar a su hija Carla Mauri el viernes 7 de mayo, pocos meses después de haber estado en coma producto de los daños que sufrió su organismo a causa de la COVID-19.

La cantante, de 24 años, se casó por la iglesia con Pablo Fernández en una ceremonia íntima en Miami, donde asistieron menos de 30 personas , reportó la revista ¡Hola!

La boda se desarrolló cumpliendo los estrictos protocolos de bioseguridad, y solo tuvieron permiso de quitarse la mascarilla los novios y Toño Mauri, a quien se lo notaba especialmente emocionado por estar presente en el matrimonio de su hija.

Sin lugar a dudas, este fue un día especial para la familia, ya que el actor meses antes se encontraba hospitalizado y con un diagnóstico nada favorable, porque varios de sus órganos estaban comprometidos producto de los efectos de la enfermedad.

Imágenes de la boda de Carla Mauri. Foto: captura de Zoom

A fines del año pasado, tras ocho meses de permanencia en el hospital, recibió un doble trasplante de pulmón, después de lo cual se fue recuperando poco a poco y en la actualidad puede realizar algunas de las rutinas que ocupaban su vida antes de contagiarse de COVID-19.

“Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa”, dijo Mauri sobre el día que lo internaron. Agregó: “ El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar ”.

“Lo primero en que pensé fue en mis hijos, en Carla y en mi familia. Y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma”, relató el actor a Despierta América en febrero.

En la ceremonia, Toño Mauri lució bastante recuperado y el párroco se atrevió a decir algunas palabras sobre la felicidad de las personas que en momento se congregaban para celebrar la boda.

“ Mientras hacían la procesión de entrada, sobre todo ver a Carlita con Toño, para mí fue como decir: ‘Se le cumplió el sueño’ . En primer lugar, a Carla, pero también a su papá, a Toño, y si me permiten, se le está cumpliendo el sueño también a Dios, para Dios este es el día en el que se cumple el sueño de verlos a ustedes dos unidos en matrimonio”, expresó.

Imágenes de la boda de Carla Mauri. Foto: captura de Zoom

Carla lució un vestido ceñido al cuerpo con cola de sirena, tenía cuello estilo halter y mangas con detalles en transparencias. Además. llevó el cabello recogido en un moño, describió ¡Hola!. El novio, en tanto, portó un traje azul marino.

En la primera fila del matrimonio estuvieron los abuelos de la novia, Miguel Alemán Velasco y Christiane Magnani, quien fue madrina de arras. El padrino de anillos fue Antonio Mauri, hermano de la novia.